Полицейские раскрыли кражу сейфа в центре Москвы

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Сотрудники уголовного розыска в районе Хамовники задержали 18-летнего курьера мошенников, который вынес сейф с деньгами и драгоценностями из квартиры в Ружейном переулке. Об этом сообщила пресс-служба управления МВД РФ по Москве.

По данным ведомства, злоумышленники использовали схему "декларирования сбережений", введя в заблуждение молодую девушку из Санкт-Петербурга, которая была в столице. Мошенники убедили ее оставить ключи в подъезде квартиры родителей. После этого злоумышленник проник в жилье, упаковал сейф в чемодан и вывез его в частный дом в Подмосковье.

Подозреваемого задержали на Широкой улице. При этом он успел сдать в ломбард часть похищенных драгоценностей, а денежные средства передать сообщнику на Пресненской набережной.

По данному факту заведено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее московскую пенсионерку обманули на 37 миллионов рублей. Мошенники выманили у нее деньги под предлогом замены ключей от домофона. Преступники находились с женщиной на связи почти три месяца.

