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Новости

08 ноября, 07:45

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Готовность дублера Калужского шоссе в ТиНАО составила 65%

Готовность дублера Калужского шоссе в ТиНАО составила 65%

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Дублер Калужского шоссе уже построен на 65%. Трасса растянется на 23 километра и станет важным элементом транспортного каркаса ТиНАО.

Дорога пройдет между Калужским и Киевским шоссе от будущей станции метро "Тютчевская" в районе МКАД до Троицка. Новая трасса разгрузит Калужское шоссе и обеспечит транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы.

На данный момент идет строительство новой трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Там уже уложено 75% асфальтового покрытия и возведены опоры мостов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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