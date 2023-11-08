08 ноября, 07:45Город
Готовность дублера Калужского шоссе в ТиНАО составила 65%
Дублер Калужского шоссе уже построен на 65%. Трасса растянется на 23 километра и станет важным элементом транспортного каркаса ТиНАО.
Дорога пройдет между Калужским и Киевским шоссе от будущей станции метро "Тютчевская" в районе МКАД до Троицка. Новая трасса разгрузит Калужское шоссе и обеспечит транспортную доступность сразу нескольких районов Москвы.
На данный момент идет строительство новой трассы Мамыри – Пенино – Шарапово. Там уже уложено 75% асфальтового покрытия и возведены опоры мостов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.