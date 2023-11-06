Город выделил свыше 60 гектаров земли для строительства дублера Калужского шоссе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Город предоставил 64 земельных участка в Троицком и Новомосковском административных округах для строительства дублера Калужского шоссе, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что для дороги, которая обеспечит транспортную доступность новых районов ТиНАО, выделили 63,1 гектара. Перспективный дублер пройдет между Калужским и Киевским шоссе от будущей станции метро "Тютчевская" в районе МКАД до Троицка.

Строительство трассы разделили на несколько этапов. В 2021–2022 годах открыли два участка общей длиной два километра: от Николо-Хованской улицы до автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе и участок улично-дорожной сети в поселении Мосрентген.

Сейчас строится еще два участка общей протяженностью 11,8 километра: от автодороги Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе до автодороги Середнево – Марьино – Десна и от будущей станции метро "Тютчевская" до Проектируемого проезда № 7502.

Для строительства и реконструкции дороги Мамыри – Пенино – Шарапово, которая пройдет параллельно Калужскому шоссе, предоставили 24 участка площадью 40,2 гектара. Еще 40 участков общей площадью 22,9 гектара выделили для строительства и реконструкции улично-дорожной сети в поселении Мосрентген с выездами на Калужское шоссе.

Ранее сообщалось, что готовность дороги Мамыри – Пенино – Шарапово составляет 65%. Общая протяженность трассы составит 10,2 километра. В рамках проекта возводится четыре искусственных сооружения.

Ввести дорогу в эксплуатацию планируется летом 2024 года. Первый тоннель строят на пересечении с автодорогой М-3 "Украина" – Середнево – Марьино – Десна. В настоящее время специалисты строят открытую часть. Второе сооружение будет располагаться под магистралью М-3 "Украина" – Сосенки – Ямонтово.

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