Движение по обновленной Окской улице запустят до конца осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Завершено соединение двух участков Окской улицы на юго-востоке Москвы. До наступления зимы по ней запустят движение, сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Он отметил, что работы по объединению участков закончили раньше срока. Отрезок Окской улицы от 2-го Вязовского проезда до Рязанского проспекта откроется в ноябре. Общая протяженность дороги составит порядка двух километров.

Запуск движения создаст новую транспортную связь между двумя крупными вылетными магистралями, а также перераспределит автомобильные потоки с улиц Зеленодольской и Жигулевской, добавил руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Он считает, что благодаря открытию Окской улицы на карте Москвы появится поперечная транспортная связь на участке от Волгоградского до Рязанского проспекта и улучшится транспортная доступность районов Кузьминки, Рязанского, Текстильщики, Вешняки и Выхино-Жулебино.

По словам Загрутдинова, в апреле 2024 года планируют завершить реконструкцию 2-го Вязовского проезда в районе примыкания к Окской улице. Так улучшится их транспортная связанность. Также прилегающую к улице территорию благоустроят и озеленят, высадят около 240 деревьев и почти восемь тысяч кустарников, уложат 2,3 гектара газонов.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Южная рокада готова больше чем на 85%. На данный момент построили 32,5 километра дороги, семь эстакад, два путепровода и 11 пешеходных переходов. В работе, по его словам, сейчас находятся участки от улицы Каспийской до 1-го Котляковского переулка, от улицы Марьинский Парк до МКАД.

Кроме того, рабочие готовят рокаду на улице Донецкой от улицы Подольской до Курьяновской набережной, на транспортной развязке на пересечении МКАД с улицами Верхние Поля и Капотня.

"Мой район. Навигатор": южная рокада в Москве готова на 85%