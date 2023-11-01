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01 ноября, 11:15

Транспорт

Количество ДТП с электросамокатами в РФ выросло втрое

Количество ДТП с электросамокатами в РФ выросло втрое

"Утро": протяженность затруднений на столичных дорогах составила 60 километров

"Утро": загруженность столичных дорог в утренние часы оценили в 3 балла

"Утро": в ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы в 4 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 3 балла

"Утро": специалисты ЦОДД оценили загруженность столичных дорог в 4 балла

"Утро": загруженность столичных дорог оценили в 3 балла

Мэр рассказал о развитии трамвайного депо, обслуживающего северо-восток Москвы

"Утро": ЦОДД оценил движение в Москве в 2 балла

Более 12 тыс станций для электрокаров планируют установить в столице к 2030 году – СМИ

Аварии с электросамокатами в этом году стали происходить в три раза чаще. Это информация от Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Согласно данным, всего в России произошло более 2,5 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Большая часть аварий зафиксирована в Москве, затем идет Тюмень, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Есть статистика и по пострадавшим. Так, травмы получили более 2,5 тысячи человек, в том числе дети, 31 человек погиб.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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