Количество ДТП с электросамокатами в РФ выросло втрое

Аварии с электросамокатами в этом году стали происходить в три раза чаще. Это информация от Научного центра безопасности дорожного движения МВД.

Согласно данным, всего в России произошло более 2,5 тысячи ДТП с участием средств индивидуальной мобильности. Большая часть аварий зафиксирована в Москве, затем идет Тюмень, Санкт-Петербург и Нижний Новгород.

Есть статистика и по пострадавшим. Так, травмы получили более 2,5 тысячи человек, в том числе дети, 31 человек погиб.

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