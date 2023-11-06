Пассажиры столицы проехали на электробусах более 100 млн раз с начала года

С начала года пассажиры совершили более 100 миллионов поездок в Москве на электробусах. Это на 17% больше, чем в прошлом 2022 году.

Сейчас электробусы обслуживают более 90 маршрутов наземного городского транспорта и ежедневно перевозят около 500 тысяч пассажиров.

Один из самых популярных маршрутов связывает МЦД-2 и станцию метро "Кузьминки".

Через год такого транспорта на столичных дорогах станет почти в два раза больше.

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