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06 ноября, 22:15

Транспорт

Пассажиры столицы проехали на электробусах более 100 млн раз с начала года

Пассажиры столицы проехали на электробусах более 100 млн раз с начала года

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С начала года пассажиры совершили более 100 миллионов поездок в Москве на электробусах. Это на 17% больше, чем в прошлом 2022 году.

Сейчас электробусы обслуживают более 90 маршрутов наземного городского транспорта и ежедневно перевозят около 500 тысяч пассажиров.

Один из самых популярных маршрутов связывает МЦД-2 и станцию метро "Кузьминки".

Через год такого транспорта на столичных дорогах станет почти в два раза больше.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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