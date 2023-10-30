Новая "Иволга 4.0" может появиться на МЦД в следующем году

Фото: телерам-канал "Дептранс Москвы"

Первые поезда "Иволга 4.0" могут выйти на маршруты Московских центральных диаметров (МЦД) уже в 2024 году. Об этом сообщается в телерам-канале Дептранса Москвы.

В настоящее время поезд проходит испытания на экспериментальном железнодорожном кольце в Щербинке. Состав разгоняют до максимальных мощностей и анализируют его состояние, в том числе электронной начинки, уточнили в ведомстве.

"В середине ноября после испытаний состав отправят на сертификацию", – рассказали в Дептрансе.

В поездах обновят внешний и внутренний облик, а также увеличат число дверей в вагонах, что позволит быстрее заходить в вагон и выходить из него. Сейчас "Иволга 4.0" производится на Тверском вагоностроительном заводе, отметили в ведомстве.

Как сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, новейший поезд на 97% состоит из отечественных комплектующих.

"Сейчас завершаются испытания, необходимые для получения сертификата. Мы продолжаем обновлять подвижной состав на МЦД по поручению Сергея Собянина", – рассказал он.

Ранее стало известно, что специалисты уже разработали дизайн новых поездов "Москва-2020", которые пустят в метро уже в 2024 году. В каждом вагоне собираются сделать новые зарядные устройства, улучшить пульт машиниста, а головные вагоны сделать удобными для входа и выхода маломобильных граждан.

Поезда на МЦД-4 обновят в 2025 году