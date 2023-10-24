Во Внукове открылся новый спорткомплекс с бассейном – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В районе Внуково открыли новый спортивный комплекс "Пегас", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



Комплекс представляет собой трехэтажное здание с тренажерным залом, а также бассейнами для детей и взрослых. Там планируется начать подготовку профессиональных пловцов, в частности воспитанников спортшколы олимпийского резерва "Запад".



Для всех желающих запланировали секции по оздоровительному плаванию, фитнесу, армрестлингу и общей физической подготовке.



"Пегас" станет еще одной точкой притяжения для жителей района Внуково, который активно развивается в последние годы. Мы благоустроили дворы и парки, реконструировали поликлинику, запустили новую станцию метро "Аэропорт Внуково", – рассказал мэр.

Ранее сообщалось, что в районе Внуково сдан в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс "Пегас", расположенный на Изваринской улице. Постройка объекта велась за счет средств городского бюджета Москвы.

Общая площадь залов и помещений "Пегаса" превышает 4 тысячи квадратных метров. Он будет работать круглогодично и станет местом притяжения для многих спортсменов и любителей не только из Внукова, но и со всего запада столицы.

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