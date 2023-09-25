Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 сентября, 17:30

Транспорт

Ликсутов рассказал о количестве пассажиров, которые пользуются станцией "Аэропорт Внуково"

Ликсутов рассказал о количестве пассажиров, которые пользуются станцией "Аэропорт Внуково"

Задержанный турецкий рейс может вылететь из аэропорта Внуково вечером 25 сентября

Новости часа: выпуск компьютерной техники и электроники в Москве вырос на 28,4%

Рейс турецких авиалиний задержали из-за сломанного самолета в аэропорту Внуково

Новости часа: Собянин рассказал о выпуске компьютерной техники и электроники в Москве

Ликсутов прокомментировал идею парковки такси во дворах Москвы

Рейс "Москва – Анталья" задержали из-за сломанного самолета в аэропорту Внуково

ВЦИОМ заявил, что 10% россиян планируют покупку машины в ближайшие 1–2 года

Ликсутов заявил, что основные параметры проекта МЦД-5 представят до конца года

Новости часа: Собянин рассказал о достижениях Московского инновационного кластера

До девяти тысяч пассажиров каждый день пользуются станцией метро "Аэропорт Внуково". Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Также он ответил на вопрос, будет ли метро в других аэропортах столичного региона. Как стало известно, мощностей "Аэроэкспресса" достаточно для доставки пассажиров в другие аэропорты города, поэтому других станций у авиагаваней не планируется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортметровидеоРоман КарловКсения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика