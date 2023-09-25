Ликсутов рассказал о количестве пассажиров, которые пользуются станцией "Аэропорт Внуково"

До девяти тысяч пассажиров каждый день пользуются станцией метро "Аэропорт Внуково". Об этом заявил исполняющий обязанности заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Также он ответил на вопрос, будет ли метро в других аэропортах столичного региона. Как стало известно, мощностей "Аэроэкспресса" достаточно для доставки пассажиров в другие аэропорты города, поэтому других станций у авиагаваней не планируется.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.