Прошедшим летом воздух в Москве был чище, чем год назад

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Концентрации основных загрязняющих веществ в воздухе в Москве летом 2023 года снизились на 2–22% в сравнении с показателями летнего сезона 2022 года. Об этом сообщил исполняющий обязанности заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Прошедшее лето выдалось умеренно теплым, частая смена атмосферных процессов с осадками и усилением ветра обеспечила необходимые условия для интенсивного рассеивания загрязняющих веществ. Наилучшие условия были зафиксированы в июле, когда выпало осадков почти в два раза больше месячной нормы", – цитируют его в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

В частности, концентрации диоксида азота сократились на 12%, взвешенных частиц РМ10 – на 22%, РМ2,5 – на 21%. Прогнозируется, что положительная динамика снижения средних концентраций загрязняющих веществ сохранится и в дальнейшем.

Контроль за качеством воздуха в столице осуществляют 56 автоматических станций, в Подмосковье – 15 станций. Они оснащены современным высокоточным оборудованием.

До этого Бирюков заявил о высоком качестве воздуха в Москве в августе. Концентрации мелких взвешенных частиц РМ10 в августе 2023 года снизились на 37% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, взвешенных частиц РМ2,5 – на 40%, диоксида азота – на 20%.

