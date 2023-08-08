Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Концентрации мелких взвешенных частиц в июле в Москве сократились в 1,2 раза в сравнении с аналогичным периодом 2022 года. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса городского хозяйства со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По его словам, дождливая и прохладная погода благоприятно сказалась на качестве атмосферного воздуха. Вице-мэр уточнил, что июль является самым дождливым месяцем в Москве, 2023 год не стал исключением. Он подчеркнул, что столичные специалисты уделяют особое внимание контролю состояния воздуха.

"В круглосуточном режиме работают 56 автоматических станций, каждая из которых оснащена современным высокоточным оборудованием. В долгосрочной динамике сохраняется положительная тенденция снижения средних концентраций загрязняющих веществ", – поделился Бирюков.

Он добавил, что за 10 лет концентрации оксида углерода сократились в 1,3 раза, диоксида азота – в 1,1 раза, оксида азота – в 1,3 раза, взвешенных веществ РМ10 и РМ2,5 – в 1,4 раза.

Ранее жителям столицы рассказали, как "Экопатруль" следит за состоянием Москвы-реки. Судно осуществляет мониторинг водных объектов. "Экопатруль" оснащен лабораторией, чтобы проверять воду Москвы-реки на содержание в ней вредных компонентов.