Автодилер призвал больше не ждать в РФ иномарок за 1 млн рублей

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С учетом нынешней экономической ситуации на российском авторынке больше не стоит ждать появления иномарок дешевле миллиона рублей. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на представителя холдинга "Автодом".

"Предположить появление на нашем рынке новых автомобилей дешевле 1 миллиона рублей практически невозможно", – сказал собеседник издания.

Отдельно он коснулся Москвы, отметив, что на столичном рынке за такие деньги почти невозможно найти даже подержанный автомобиль, если ему менее трех лет.

По его словам, все это обусловлено ежегодным удорожанием комплектующих и процесса производства, нехваткой электронных компонентов, а также падением курса рубля.

Между тем в группе компаний "АвтоСпецЦентр" считают, что решить проблему поможет в том числе локализации производства в РФ. Дело в том, что сейчас рынок во много зависит от параллельного импорта комплектующих.

В компании "Авилон" указали, что сейчас за миллион рублей в России можно купить только отечественную Lada Granta. Самый дешевый иностранный автомобиль стоит от 1,6 миллиона рублей, это китайский Changan Alsvin.

Ранее главред журнала "За рулем" Максим Кадаков объяснил сохраняющийся в РФ дефицит машин. Он связал это с сокращением предложение на вторичном рынке, а также невозможностью решить проблему за счет китайских брендов.

