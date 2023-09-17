Автоэксперт объяснил, почему в РФ продолжается дефицит автомобилей

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На российском рынке продолжает сохраняться нехватка автомобилей, наличие машин от китайских производителей не позволяет решить эту проблему, заявил главный редактор журнала "За рулем" Максим Кадаков. Об этом сообщает радиостанция "Говорит Москва".

Он отметил, что дилерские компании пользуются дефицитом, желая заработать в данный момент. Эксперт привел в пример доставку машины на автовозе, стоимость которой может достигать 300 тысяч рублей.

"В результате мы как покупатели приходим в автосалон, а глаза на лоб лезут. Мы видим, что происходит с ценами на китайские машины. Тысяч 300–400 просто за доставку автомобиля. Китайских машин много продается, но они не могут заменить автомобили стоимостью миллион рублей. Нет китайских автомобилей по миллиону. Мы хотим недорогой и удобный автомобиль", – сказал Кадаков.

По его словам, на вторичном рынке количество предложений по продаже автомобилей упало на 20%, так как многие водители не торопятся продавать транспорт, который находится в хорошем состоянии.

Ранее руководитель проекта "Автомаркетолог" Олег Мосеев заявлял, что утилизационный сбор и снижение курса рубля повлияли на рост цен на автомобили в РФ этим летом, сгладив его, но в сентябре транспорт снова может подорожать.

Он также отметил, что на данный момент на автомобильном рынке наблюдается некоторый дефицит, есть нехватка седанов класса В и D.



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