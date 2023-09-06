В Японии начали дешеветь подержанные авто на фоне ужесточения их экспорта в РФ

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В Японии начали дешеветь подержанные автомобили на фоне ужесточения их экспорта в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные компании USS, специализирующейся на аукционах с такими машинами.

Так, в августе средняя цена такого автомобиля составляла 6,8 тысячи долларов. Это на 6,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом в сентябре цены продолжили падать. Эксперты считают, что эта тенденция сохранится и дальше.

Подержанные машины в Японии резко подорожали в период пандемии коронавируса, который по времени совпал с так называемым кризисом полупроводников. Из-за последнего, а также из-за того, что в РФ поставлялось около 20% подержанных авто, новые машины в Японии порой стоили дороже вариантов с пробегом.

С 9 августа Япония расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров. Под запрет подпали, в частности, автомобили с двигателем объемом более 1,9 литра, среди которых популярные у россиян Toyota Land Cruiser и Camry, Nissan Patrol и Mitsubishi Outlander.



Япония расширила список запрещенных для экспорта в Россию товаров