Ряд улиц Москвы перекроют 19–20 августа

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07:45

Общество

Москвичи пожаловались на занятые таксистами парковочные места во дворах столицы

Москвичи пожаловались на занятые таксистами парковочные места во дворах столицы

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Из московских дворов хотят убрать такси, чтобы коммерческий транспорт не занимал парковочные места жильцов. Дело в том, что жители столичных районов вынуждены расчищать себе дорогу от припаркованных такси, потому что мест на все машины не хватает. Однако правила дорожного движения не запрещают парковать такси в жилых дворах.

Как будет с заказами машин? Смогут ли они подъезжать к подъездам? И как предлагают быть с каршерингом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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