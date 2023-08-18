Москвичи пожаловались на занятые таксистами парковочные места во дворах столицы

Из московских дворов хотят убрать такси, чтобы коммерческий транспорт не занимал парковочные места жильцов. Дело в том, что жители столичных районов вынуждены расчищать себе дорогу от припаркованных такси, потому что мест на все машины не хватает. Однако правила дорожного движения не запрещают парковать такси в жилых дворах.

Как будет с заказами машин? Смогут ли они подъезжать к подъездам? И как предлагают быть с каршерингом? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.