Путин наградил глав компаний, которые строили БКЛ Московского метрополитена

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин отметил наградами глав компаний, которые принимали участие в строительстве Большой кольцевой линии (БКЛ) Московского метрополитена. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

"За заслуги в строительстве БКЛ Московского метрополитена и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени Жукова Сергея Анатольевича – генерального директора АО "Московский Метрострой", – следует из указа.

Помимо этого, гендиректора "Мосинжпроекта" Юрия Кравцова удостоили ордена почета. Медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени наградили гендиректора ООО "МИП-Строй № 1" Константина Маслакова.

Длина БКЛ составляет более 70 километров. В составе кольца функционирует 31 станция.

До этого заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что число пассажиров БКЛ к концу 2023 года достигнет 1,3 миллиона человек. Пассажиры, пересаживающиеся на БКЛ, по его словам, ранее не пользовались линией и общественным транспортом в целом.



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