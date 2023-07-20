Второй этап благоустройства начался возле станции "Нижегородская" БКЛ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На территории возле станции "Нижегородская" Большой кольцевой линии метро начался второй этап благоустройства, которое планируется завершить до конца 2023 года. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Петра Бирюкова.

"Продолжаются масштабные мероприятия по улучшению транспортной и пешеходной доступности пространств около станций Большой кольцевой линии метро. <...> Сейчас стартовал второй этап, в зону работ вошли Орехово-Зуевский проезд, Перовское шоссе, Проектируемый проезд № 830 и Басовская улица", – сказал вице-мэр.

Он напомнил, что в прошлом году в рамках первого этапа благоустройства были обустроены пешеходные маршруты от жилых кварталов к станции. В целом по итогам работ территория возле "Нижегородской" станет более комфортной: воздушные линии уберут под землю, обустроят дополнительную канализацию, обновят тротуары и дороги общей площадью свыше 60 тысяч квадратных метров.

Кроме того, запланирована установка более чем 200 современных уличных фонарей. Также там появятся велопарковки, лавочки, стелы навигации, современные остановки общественного транспорта. Территорию озеленят: высадят 46 деревьев, разобьют газон на площади более 40 тысяч "квадратов".

Ранее сообщалось, что с апреля этого года в Москве заменили свыше 13 миллионов квадратных метров асфальта. Это больше 50% от запланированного на год объема. Основная задача работ заключается в ликвидация колейности.



"Мой район. Навигатор": специалисты благоустроили территории возле станций БКЛ