Депутат МГД Козлов высоко оценил организацию работы пункта отбора контрактников

Фото: Александр Авилов

Депутат Мосгордумы Александр Козлов побывал в московском пункте отбора на военную службу по контракту. Он отметил, что субъекты РФ перенимают у столицы опыт в организации этой работы.

Козлов оценил функционирование пункта на высоком уровне. По словам парламентария, коллеги из других регионов РФ приезжают туда, чтобы посмотреть организацию. Он также поговорил с мужчинами, которые хотят направиться на военную службу по контракту.

"Сейчас поговорили с одним из участников. Он сделал осознанный шаг по подписанию контракта. Сказал, что все организовано очень на достойном уровне, все процедуры ведутся оперативно", – уточнил депутат.

Он добавил, что в работе пункта заметны высокие столичные стандарты. Пришедшим будущим контрактникам предоставляют необходимые консультации, медицинское освидетельствование, а также там проходит психологический отбор. Козлов обратил внимание и на важность поддержки мужчин, которые пришли за контрактом на военную службу.

"Важно организовать постоянную поддержку, взаимодействие, общение. Все должны понимать, что заключение контракта не оставляет человека один на один с собой. Вся страна поддерживает ребят – и государство, и общество", – заключил парламентарий.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Ранее стало известно, что контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать мужчинам вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов. Поправки подразумевают, что в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе".

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