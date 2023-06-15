Волонтер рассказал, какие вопросы интересуют будущих контрактников в Москве

Фото: Агентство "Москва"

Граждан, пришедших в единый столичный пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, чаще всего интересуют вопросы, связанные с заполнением анкет. Об этом рассказал один из волонтеров, работающих в пункте.

"Чаще всего возникают вопросы о заполнении анкет: какие строчки нужно заполнить, что в них нужно написать и так далее. У нас на каждой точке стоит волонтер, и если у человека возникает какой-то вопрос, то мы ему, соответственно, помогаем", – отметил он.

Волонтер добавил, что главной задачей является помощь людям, чтобы они не потерялись в пункте и знали, куда именно им нужно идти или обратиться.

Будущие контрактники, приезжающие в единый пункт из разных регионов России, могут пройти в нем все необходимые процедуры. Врачи занимаются проверкой состояния здоровья мужчин и изучают данные из электронной медицинской карты, инструкторы проводят собеседования, по итогам которых определяется будущая военная специальность кандидатов. Отмечается, что каждый кандидат также может самостоятельно выбрать свою специальность.

Перед отправкой в зону проведения специальной военной операции (СВО) все контрактники проходят профессиональную подготовку на полигонах министерства обороны РФ. Для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при их наличии.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно с 09:00 до 20:00. Всю информацию о работе пункта и условиях набора граждане могут получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для добровольцев был создан чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит информацию о службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Кроме того, россияне могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.

Ранее председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов посещал столичный пункт отбора на военную службу по контракту. Он отметил высокий уровень организации пункта и пообщался с гражданами, которые хотят заключить контракт.

Он также рассказал, что регулярно отвозит гуманитарную помощь в зону СВО. По его словам, бойцам нужна в том числе моральная поддержка.



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