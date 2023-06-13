Минобороны РФ сообщило о подписании новых контрактов с добровольческими формированиями

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Три бригады и четыре отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали с Минобороны РФ контракты, определяющие деятельность добровольческих подразделений в зоне специальной военной операции. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале ведомства.

"Сегодня 3 бригады и 4 отдельных отряда из состава добровольческого штурмового корпуса подписали контракты на выполнение задач в интересах в обороны Российской Федерации в зоне специальной военной операции", – заявил генерал-лейтенант Владимир Алексеев, подписывавший контракты как представитель Минобороны.

Ранее такой контракт Минобороны подписало с добровольческим отрядом "Ахмат".

Заместитель министра обороны РФ Николай Панков до этого сообщал, что добровольческие подразделения подпишут контракты с Минобороны до 1 июля. По его словам, подобные меры поспособствуют повышению боевых возможностей и эффективности российских сил в составе добровольческих формирований.



Шойгу подписал приказ о порядке организации деятельности добровольцев