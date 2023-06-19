Контракт о службе в ВС РФ смогут заключать вне зависимости от пребывания в запасе

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Контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать мужчинам вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту, размещенных в электронной базе Госдумы.

Поправки подразумевают, что в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе".

Кроме того, как указано в примечании к документу, "это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ".

Ранее в Госдуме приняли поправку об упрощенном получении вида на жительство (без разрешения на временное проживание) иностранцами, которые заключили во время спецоперации контракт с ВС РФ.

Речь идет в том числе о воинских формированиях и членах их семей. Норма была подготовлена ко второму чтению правительственной инициативы о бессрочном виде на жительство для высококвалифицированных специалистов.

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