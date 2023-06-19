18:08Общество
Контракт о службе в ВС РФ смогут заключать вне зависимости от пребывания в запасе
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Контракт о службе в ВС РФ разрешили заключать мужчинам вне зависимости от пребывания в запасе, в том числе жителям новых российских регионов, следует из поправок ко второму чтению законопроекта о праве судимых и ограниченно годных служить в ВС по контракту, размещенных в электронной базе Госдумы.
Поправки подразумевают, что в период мобилизации, военного положения или в военное время мужчины могут заключить контракт о прохождении военной службы в ВС РФ "независимо от их пребывания в запасе".
Кроме того, как указано в примечании к документу, "это позволит поступить на военную службу по контракту гражданам, проживающим на территориях новых субъектов РФ и не зачисленным на сегодняшний день в запас Вооруженных сил РФ".
Ранее в Госдуме приняли поправку об упрощенном получении вида на жительство (без разрешения на временное проживание) иностранцами, которые заключили во время спецоперации контракт с ВС РФ.
Речь идет в том числе о воинских формированиях и членах их семей. Норма была подготовлена ко второму чтению правительственной инициативы о бессрочном виде на жительство для высококвалифицированных специалистов.
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