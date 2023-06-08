Депутат МГД Киселева оценила организацию работы пункта отбора контрактников

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Депутат Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева отметила большое количество желающих поступить на военную службу в московском пункте приема на службу по контракту.

Она отметила, что поразилась увиденному.

"Во-первых, тем, что здесь такое большое количество людей. Совершенно разные люди: от самых молодых до людей уже в возрасте. И, конечно, система, которая здесь работает, – вот это все поражает. Все очень четко, все налажено, нет никаких очередей, нет никакой толкучки, все в принципе по системе МФЦ, к которой мы все привыкли", – сказала она.

Киселева подчеркнула, что подписать военный контракт – это "очень серьезное и важное решение" для каждого. Депутат поблагодарила будущих военнослужащих, указав, что поддержка Вооруженных сил России – это обязанность российского народа.

"Мы все вместе, мы один город, мы одна страна, мы как одна единая большая команда. По-другому не бывает. Особенно в нашей сегодняшней ситуации", – резюмировала она.

Столичный пункт отбора на военную службу по контракту находится по адресу улица Яблочкова, дом 5, строение 1.

Всю нужную информацию о работе пункта, а также об условиях набора на службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, желающие поступить на службу по контракту могут воспользоваться чат-ботом @MskContract_bot в мессенджере Telegram. Он ответит на вопросы о самой службе, выплатах, льготах и мерах социальной поддержки военнослужащих и их семей.

Ранее пришедшие в пункт отбора на контрактную службу рассказали, что приняли такое решение из-за желания защищать свою страну. По словам добровольцев, смысла отсиживаться дома в такой момент нет. Будущие контрактники подчеркнули, что от них зависит безопасность и благополучие государства.

Пришедшие на столичный пункт отбора контрактников рассказали о стремлении защищать Родину