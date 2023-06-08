Будущие контрактники рассказали о своем стремлении защищать Родину

Фото: ТАСС/Иван Ноябрев

Посетители единого столичного пункта отбора на военную службу по контракту заявили, что их решение обосновано желанием защищать свою страну.

По словам добровольцев, смысла отсиживаться дома в такой момент нет. Будущие контрактники подчеркнули, что от них зависит безопасность и благополучие государства.

"Отсиживаться дома и ждать, когда зайдут к нам домой, смысла нет, поэтому лучше сейчас пойти, лучше сегодня идти защищать Родину", – поделился один из посетителей пункта.

Еще один доброволец отметил, что уже был в зоне спецоперации и готов отправиться снова. С его слов, он находился там прошлой осенью. В зоне СВО он строил укрепрайоны.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу находится по адресу улица Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Помимо этого, для тех, кто хочет заключить контракт, создали чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки военнослужащих и их семей.

Граждане также могут зайти на Единый портал государственных и муниципальных услуг, найти необходимый сервис и подать заявление с целью последующего заключения контракта с Минобороны РФ.

В Москве продолжается набор на военную службу по контракту