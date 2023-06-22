Пришедшие на пункт отбора контрактников объяснили свое решение верностью Родине

Фото: Агентство "Москва"

Посетители столичного пункта отбора на военную службу по контракту рассказали, как чувство долга и верности стране подвигло их отправиться в зону проведения спецоперации.

По словам одного из добровольцев, на его решение повлияло то, что он увидел своими глазами на присоединенных территориях.

"Я просто был в Донецке и видел это все своими глазами. В командировке был. Приехал оттуда, пошел сюда", – поделился он.

Другой гость пункта поделился, что пожелал отправиться в зону СВО из-за чувства долга. Он отметил, что его решение поддерживает семья. Еще один будущий контрактник сказал, что работа столичного пункта хорошо организована. Он поделился, что в центре успел пройти медкомиссию, уже заполнил документы, ему все объяснили.

Единый столичный пункт отбора на контрактную службу расположен на улице Яблочкова, дом № 5, строение 1. Посетить его можно с 09:00 до 20:00.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора можно получить по телефону 117 или на портале мэра и правительства Москвы.

Для тех, кто хочет заключить контракт, работает чат-бот. Виртуальный помощник @MskContract_bot в мессенджере Telegram предоставит подробную информацию о контрактной службе, выплатах, льготах и мерах соцподдержки.

Будущие контрактники рассказали о желании пойти на службу ради помощи другим