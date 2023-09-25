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25 сентября, 13:30

Город

Скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 10–12%

Скорость движения городского транспорта после запуска МСД увеличилась на 10–12%

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Скорость движения городского транспорта после запуска Московского скоростного диаметра увеличилась на 10–12%. Новая дорога улучшила транспортную ситуацию более чем для 2,5 миллиона москвичей. Об этом рассказал исполняющий обязанности заммэра столицы Максим Ликсутов, отметив, что ежедневно по МСД проезжает 370 тысяч автомобилей.

Максим Ликсутов также добавил, что все больше водителей пересаживаются на общественный транспорт. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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