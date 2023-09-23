Собянин принял решение о закупке не менее 500 новых вагонов метро

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин принял решение закупить для столичного метро еще как минимум 500 вагонов "Москва-2020". Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

"До 2026 года закупим еще не менее 500 новых вагонов", – написал мэр, и добавил, что в следующем году в метро появится модифицированный состав этого типа.

Он напомнил, что первые вагоны "Москва-2020" вышли на линии подземки в 2020 году, а сегодня их количество превышает 1,1 тысячи единиц.

"Москва-2020" уже заменили все поезда на Кольцевой и Большой кольцевой линиях метро. На них также приходится больше половины подвижного состава Калужско-Рижской линии.



Среди главных преимуществ данных составов градоначальник выделил широкие двери и проходы между вагонами, систему вентиляции с функцией обеззараживания воздуха, а также большие информационные экраны внутри и снаружи.

Ранее Собянин поручил ускорить темпы строительства Бирюлевской и Рублево-Архангельской линий метро. Вместе они в перспективе улучшат транспортное обслуживание примерно 1,3 миллиона человек.



Собянин поручил ускорить строительство новых линий метрополитена