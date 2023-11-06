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06 ноября, 09:30

Транспорт

Еще пять выделенных полос запустили в Москве для общественного транспорта

Еще пять выделенных полос запустили в Москве для общественного транспорта

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Еще пять выделенных полос запустили в Москве для общественного транспорта. Благодаря им 17 наземных маршрутов будут более удобными. Выделенки появились на Николоямской улице, в Борисовском проезде, на улицах Новаторов, Академика Скрябина, а также на улице Юности, которая находится в Зеленограде.

Маршрутами на этих участках пользуются более ста тысяч пассажиров. По словам заместителя мэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова, автобусы и электробусы теперь проезжают через эти улицы в 2–3 раза быстрее.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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