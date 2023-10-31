Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Сервисы аренды самокатов возобновили работу в Москве в связи со стабильной плюсовой температурой воздуха. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Мы видим, что, несмотря на осеннюю прохладу, вы активно арендуете электросамокаты. В этом сезоне вы совершили уже 62 миллиона поездок, это почти в 2,5 раза больше, чем за 2022 год", – отметили в транспортном ведомстве.

По данным Дептранса Москвы, сервис аренды самокатов проработает в городе до середины ноября. При благоприятной погоде сервис будет работать дольше.

В департаменте напомнили пользователям о соблюдении правил – передвигаться не быстрее 25 километров в час, спешиваться на пешеходных переходах, использовать защиту на колени и локти. Также горожан призвали к осторожности на дороге.

Поездки на электросамокатах были поставлены на паузу из-за непогоды в Москве 27 октября. В Дептрансе Москвы заявили, что передвижение на самокатах в снег и гололед может быть опасным.

Ранее зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой о снижении разрешенной максимальной скорости электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 километров в час. Он предложил внести соответствующие изменения в постановление правительства о ПДД.

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