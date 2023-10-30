В Москве появится система информирования о нестандартных ситуациях на дорогах

Фото: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы/департамент жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства города Москвы

Система информирования о нестандартных ситуациях на дорогах "ПРОсобытие" появится в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"В системе будет определен порядок по работе с уведомлениями о нестандартных ситуациях на дорогах: аварии, пожар, припаркованные автомобили в полосе движения, предметы на дороге и прочего. Все события в городе будут доступны для специалистов в одной программе. Информация в автоматическом режиме будет мгновенно передаваться экстренным службам и другим городским службам для реагирования и оказания помощи", – отметили в ЦОДД.

По информации учреждения, в "ПРОсобытие" будут поступать данные с камер видеоаналитики, которые расположены на МКАД и других крупных магистралях, а также с камер телеобзора ЦОДД, с комплексов системы фотовидеофиксации и других источников. Эта система позволит анализировать состояние дорожной ситуации. Так, данные о затруднениях на дорогах будут в автоматическом режиме переноситься в навигационные сервисы, на табло экстренной информации.

В ЦОДД уточнили, что данная система не предназначена для фиксации нарушения водителей. Но благодаря "ПРОсобытию" эксперты смогут быстрее реагировать на все происшествия, уведомлять автомобилистов об изменениях на дорогах, а также получать аналитические и статистические отчеты.

Ранее в Дептрансе Москвы рассказали, что столичные власти прорабатывают вместе с МВД вопрос идентификации пользователей электросамокатов и сигвеев, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений.

По мнению эксперта по камерам видеофиксации Григория Шухмана, один вариант – идентифицировать по лицу, биометрии. Второй вариант идентификации – по самому СИМ, однако номера, которые ставят на автомобили или мотоциклы, чтобы их идентифицировать, слишком большие для самоката. Эксперт считает, что существующие камеры пока не смогут поймать самокатчиков, нарушающих правила, для этого придется серьезно поработать с самими камерами, тем более на тротуарах камер нет.

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