Автомобильный эксперт прокомментировал идею внедрения единых льгот на парковку

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Автоэксперт Максим Кадаков оценил идею ввести единые льготы и условия тарификации на платные парковки в российских городах. Об этом он сообщил в беседе с RT.

Эксперт заявил, что депутатская инициатива имеет смысл, но, скорее всего, не будет реализована. Регулирование тарифами отдано региональным властям, так как поступления идут напрямую в местные бюджеты и расходуются на развитие инфраструктуры, объяснил Кадаков.



"Во-вторых, местные власти учитывают ситуацию, как говорится, на местах. Наверное, стоимость парковки в Москве не может быть такой же, как, например, в Кемерове", – заключил специалист.

Ранее депутат Госдумы России Евгений Федоров предложил на федеральном уровне ввести льготы и условия тарифов на платных парковках в России. Свою инициативу он объяснил тем, что тарифы и льготы на парковки серьезно отличаются в разных городах.

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