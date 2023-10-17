Автоэксперт оценил идею продления срока скидки на штрафы ПДД

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Автоэксперт Максим Кадаков назвал "непроходной" идею продления срока действия скидки на штрафы за нарушения правил дорожного движения. Об этом он сообщил в беседе с RT.

"Во-первых, очень много противников таких идей, они считают, что сам факт уплаты штрафа со скидкой уже носит странный подтекст. Человек нарушает закон, а ему дают какую-то скидку. <...> А с другой стороны, любое дальнейшее послабление может и не привести к улучшению собираемости штрафов", – пояснил Кадаков.

Ранее с инициативой расширить срок действия скидок на штрафы выступил глава института исследования проблем современной политики Антон Орлов. Он уже направил соответствующее обращение главе ГИБДД Михаилу Черникову.

Согласно предложению, если нарушение ПДД выявили по камерам в регионе, где нарушитель не имеет постоянной регистрации, то для него возможно расширение срока скидки – до 30 или до 40 дней.

Автоэксперт Кадаков напомнил, что большая часть нарушений ПДД совершается в тех субъектах, где живут сами нарушители, поэтому аргумент о неимении постоянной регистрации также теряет актуальность.

Между тем он также оценил еще одну идею – ввести единые льготы и условия тарификации на платные парковки в российских городах. Эксперт заявил, что депутатская инициатива имеет смысл, но, скорее всего, не будет реализована.

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