Сергей Собянин рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем телеграм-канале рассказал о программе празднования Дня народного единства в Москве.

По словам мэра столицы, к празднику в столице подготовили большую программу. Градоначальник уточнил, что основными площадками в этом году станут парки и природные территории. Гостей ждут более 50 интересных и познавательных мероприятий.



"Также 4 ноября стартует городская сетевая акция "Единый день открытых дверей". В библиотеках и культурных центрах пройдут лекции, мастер-классы, интерактивные занятия, фестивали и многое другое. Всего будут работать около 280 площадок", – подчеркнул Собянин.

На портале mos.ru добавили, что в течение всего дня сотрудники библиотек и культурных центров будут делиться интересными фактами из жизни учреждений. Все желающие смогут узнать подробнее о работе, об их модернизации и новых возможностях.

Подробное расписание мероприятий акции "Единый день открытых дверей" доступно на сайте Мосразвития. Все мероприятия проводятся бесплатно. Однако для участия в некоторых нужна предварительная запись.



В Парке Горького 4 и 5 ноября состоится квест "Город чудный, город древний". Это мероприятие подойдет тем, кто интересуется историей Москвы, а также хочет лучше познакомиться с архитектурными объектами парка. Квест назначен на 13:00. Сбор – перед главным входом в парк.

В День народного единства состоится обзорная экскурсия по парку искусств "Музеон" в 11:00. Сбор желающих назначен рядом со скульптурной композицией "Торжество труда".

Познавательная прогулка "Из глубины веков на высоту птичьего полета" пройдет 5 ноября в 11:00 в Парке Горького. Посетители узнают о Центральном парке культуры и отдыха. Сбор группы – перед главным входом в парк. Для взрослых и детей в возрасте от шести лет всего проведут три экскурсии. Ссылки на электронную запись разместят в телеграм-канале Парка Горького.

В усадьбе Воронцово 4 ноября в 14:00 пройдут чтения произведений великих классиков. Артисты театров Москвы прочтут произведения Льва Толстого, Александра Пушкина, Ивана Бунина, Надежды Тэффи, Александра Галича, Николая Гумилева, Ирины Одоевцевой и других известных авторов. Мероприятие состоится по адресу Воронцовский парк, дом 7 (первый этаж). Для посещения этого мероприятия нужна предварительная регистрация по телефону парка.

Кроме того, в честь праздника на центральной площади парка "Кузьминки" пройдут тематические мероприятия. 4 ноября с 13:00 до 18:00 горожане приглашаются на концерт, мастер-классы, интерактивы с ведущими и аниматорами. Для гостей выступят инструментальный народный коллектив "ЭТНОfusion", фолк-группа "Диковинка", башкирский народный ансамбль "Ак тирмэ", кавер-группа "Радионяня" и казачий ансамбль "Вольная Русь". А с 14:00 до 18:00 в лектории парка пройдут мастер-классы, в ходе которых гости научатся создавать традиционные игрушки и украшения разных народов.

В зоне отдыха "Левобережье" и парке "Северное Тушино" 4 ноября пройдет мастер-класс "Узелок дружбы". Желающие сделают трехцветные браслеты в технике макраме, украшения на руку в цветах российского флага. Мастер-классы начнутся в 13:00 в павильоне "Сфера" зоны отдыха "Левобережье" и в 15:00 в клубе развития и творчества парка "Северное Тушино". Для участия необходима предварительная запись.

В парке "Сокольники" в День народного единства все желающие смогут принять участие в турнирах по шахматам и шашкам. Соревнование по шашкам начнется в 12:00, по шахматам – в 17:00. Регистрация участников будет проходить на месте за полчаса до старта каждого состязания. Мероприятие пройдет в шахматно-шашечном клубе парка по адресу 6-й Лучевой просек, дом 3.

Также департамент природопользования и охраны окружающей среды, департамент культуры и Мосприрода разработали и подготовили марафон "День народного единства с Мосприродой", который включает 20 эколого-просветительских мероприятий. Они будут проходить на природных территориях Москвы и в экоцентрах до 6 ноября. На каждое мероприятие необходима предварительная регистрация. В афишей можно ознакомиться в разделе "Чем заняться" на сайте Мосприроды.

В библиотеке № 31 по адресу улица Усиевича, дом 23, для ребят от шести лет пройдет мастер-класс по созданию мультфильма. Дети научатся "оживлять" в кадре свои рисунки и снимать истории. Мероприятие запланировано на 12:00.

В детской библиотеке № 45 по адресу улица Пулковская, дом 3, корпус 1, в 14:30 пройдет творческий урок "Осень в объективе". На занятии дети узнаю, как правильно работать со светом и композицией, а также снимать натюрморты.

В 12:00 в отделении культурного центра "Оптимист" по адресу улица Лобачевского, дом 100, желающие освоят народные инструменты на интерактивном занятии "Сундук традиций". Занятие предназначено для взрослых и детей старше шести лет.

Посетители Дома культуры "Стимул" познакомятся с культурой, народными промыслами и национальными традициями Бурятии. В 15:00 состоится фестиваль "Бурятия: век культурного величия". Посетителей ждут народные бурятские игры, мастер-классы по монгольской каллиграфии и бурятскому народному танцу ехору. Также гости смогут попробовать блюда национальной кухни. Помимо этого, перед зрителями выступит ансамбль народной песни "Аялга" и пройдет показ модной одежды бурятских дизайнеров. Дом культуры находится по адресу Сибирский проезд, дом 2, строение 5.

Сотрудники библиотеки № 53 проведут экскурсию по району Свиблово. Они расскажут о достопримечательностях района и его знаменитых жителях. Мероприятие начнется в 15:00 по адресу улица Седова, дом 3.

В библиотеке № 244 по адресу улица Народного Ополчения, дом 37, корпус 1, в 16:00 состоится творческий урок "Комиксуем". Детей познакомят с популярными графическими романами. Также участники смогут придумать и оформить свою короткую историю.

В библиотеке № 225 имени М. Н. Задорнова по адресу улица Мневники, дом 10, корпус 1, в 18:00 начнется стендап-концерт, в котором примут участие популярные комики.

Помимо этого, в День народного единства в Москве организуют концерты с участием популярных музыкантов и фольклорных коллективов, проводят разнообразные культурные и познавательные мероприятия. Также 4 ноября в столице пройдет традиционная акция "Ночь искусств". Акция состоится на более чем 100 городских площадках.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что на выставке-форуме "Россия", которая откроется 4 ноября на ВДНХ будет представлено интерактивное пространство, где можно будет увидеть, как с каждым годом меняется Москва. Посетителей ожидает цифровое историческое шоу о том, как город превращался в современный мегаполис.

Всероссийская акция "Ночь искусств" пройдет 4 ноября