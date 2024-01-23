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23 января, 13:59

Общество

Желтый уровень опасности в Москве продлили до вечера 24 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за гололедицы, сообщает Гидрометцентр России.

Предупреждение будет действовать до 21:00 среды, 24 января. Аналогичное предупреждение объявлено в Московской области.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов сообщил, что текущая неделя в российской столице станет самой теплой с начала 2024 года.

По его словам, 24 и 25 января прогнозируется слабая оттепель. Уже 25 и 26 января с подходом циклона выпадет до 5–7 сантиметров снега, добавил он. В выходные ожидается рост атмосферного давления, предупредил синоптик.

При этом в Москве прогнозируются снегопад, метель и гололедица. Предупреждение будет действовать с 15:00 23 января до 10:00 24 января.

Москвичей предупредили о метели и гололедице после 15:00 23 января

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