Мэр Москвы рассказал о новых инвестпроектах по созданию мест приложения труда

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Строительство трех объектов в рамках программы создания мест приложения труда одобрили в Москве. Об этом Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале.

По словам мэра, логистический парк появится в поселении Михайлово-Ярцевском ТиНАО. Тут смогут работать 1,3 тысячи человек. Кроме того, в Хорошёвском районе построят административно-деловой комплекс, где создадут 8 тысяч рабочих мест. Также в Покровском-Стрешневе возведут офисно-торговый центр: это даст городу около 720 рабочих мест.

Проекты, по оценкам Собянина, привлекут в столичную экономику примерно 47,6 миллиарда рублей инвестиций. Соответствующая программа уже охватила почти все районы города, подчеркнул градоначальник.

Всего инвесторы планируют построить больше 3 миллионов квадратных метров коммерческой недвижимости и создать порядка 120 тысяч рабочих мест.

Ранее строительство здания для размещения десяти судебных участков мировых судей подошло к финалу в столичном районе Ново-Переделкино. Суд оснащен системами аудиовидеофиксации судебных заседаний, видео-конференц-связи, камерами видеонаблюдения, электронными киосками.

До этого стало известно, что в поселении Сосенском в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда строят второе здание бизнес-квартала "Прокшино". Инвестор уже получил разрешение на строительство.

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