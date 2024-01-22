Здание под судебные участки достроили в Ново-Переделкине

Фото: департамента строительства города Москвы

Строительство здания для размещения десяти судебных участков мировых судей подошло к финалу в столичном районе Ново-Переделкино. Об этом рассказал руководитель департамента строительств Москвы Рафик Загрутдинов.

Объект появился на территории деревни Орлово, уточнил он. Семиэтажное здание оснастили десятью залами для заседаний – по количеству судебных участков. Объект построили рядом со станцией метро "Новопеределкино" Солнцевской линии, а также одноименной станции МЦД-4. Здание появилось на Новоорловской улице, 7Г.

По словам Загрутдинова, объекту выдали разрешение на ввод в эксплуатацию. Суд оснащен системами аудиовидеофиксации судебных заседаний, видео-конференц-связи, камерами видеонаблюдения, электронными киосками.

Кроме того, специалисты предусмотрели конференц-зал на 68 человек. Помещения функционально разделены на несколько зон – судейскую, конвойную и общественную.

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