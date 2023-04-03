Свыше 20 тыс рабочих мест появится в ТиНАО благодаря городской программе – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Инвесторы возведут 27 объектов в ТиНАО по соглашениям с Москвой в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, с 2021 года Москва оформила 11 контрактов с инвесторами о строительстве недвижимости в ТиНАО.

"В результате там появится 27 объектов – образовательные учреждения, промышленные технопарки, торговые комплексы и бизнес-центры, куда смогут трудоустроиться более 20 тысяч человек. Программа способствует сбалансированной застройке районов, жители которых найдут работу недалеко от дома", – поделился Ефимов.

В 2028 году инвесторы возведут в Новой Москве 17 образовательных учреждений. После ввода объектов в эксплуатацию работу там смогут найти свыше 1,6 тысячи человек. Инвесторы также построят шесть торгово-офисных центров, что позволит создать около 14 тысяч новых рабочих мест.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, в рамках программы в ТиНАО возведут два промышленных технопарка, производственный комплекс, а также центр инноваций и импортозамещения. Работу там смогут найти 4,8 тысячи горожан, отметил он.

Программа стимулирования создания мест необходима для обеспечения комплексной застройки районов. В рамках условий программы девелопер частично или полностью освобождается от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором он строит жилые дома, если дополнительно инвестирует в строительство объекта, где появятся новые рабочие места.

Поначалу программа была создана лишь для возведения промышленных объектов и офисов. Однако после список значительно увеличился. На данный момент инвесторы могут получать льготы при строительстве объектов науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта, культуры и других.

Ранее Ефимов рассказал, что реорганизацией территории бывшей промзоны № 37а Южное Очаково займется инвестор, который до этого подавал заявку на договор о комплексном развитии участка. По словам вице-мэра, объем инвестиций в проект составляет 13,9 миллиарда рублей.

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