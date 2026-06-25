Москвичи могут передать подарки участникам СВО через "Домики добра"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

Жители столицы могут передать подарки участникам спецоперации, детям из новых регионов и животным из приютов через "Домики добра" проекта "Москва помогает". Они открыты до 6 сентября в рамках "Лета в Москве", сообщает портал мэра и правительства столицы.

"Домики добра" помогают жителям столицы стать ближе к тем, кто особенно нуждается в поддержке. Волонтеры бережно упаковывают каждый товар для дальнейшей передачи адресатам. Принять участие в добром деле может каждый желающий", – рассказал директор ресурсного центра "Мосволонтер" Александр Левит.

"Домики добра" функционируют с 12:00 до 21:00 в будние дни и с 11:00 до 21:00 в выходные. С адресами можно ознакомиться на сайте.

Какие подарки принимают

Участникам СВО москвичи могут передать мужские подарочные наборы, а также средства личной гигиены, к примеру защитный крем для рук и лица, влажные или сухие салфетки, дезодоранты, бритвы и сменные кассеты, зубные щетки и пасты, шампуни, гели для душа и другие товары. Также защитникам пригодятся носки и стельки, батончики, печенье, упаковки с чаем или кофе.

Для детей, которые живут в новых регионах, можно принести наборы для оригами, рисования, лепки и создания украшений. Также в списке – мягкие игрушки, книги, конструкторы, канцелярия, настольные игры и пазлы. Еще можно отправить сладости к чаю – конфеты, шоколад, вафли, мармелад и другое.

Для животных в "Домиках добра" принимают сухой и влажный корм, рис, гречку, пшено, а также капли от клещей, наполнители для туалета, впитывающие пеленки и средства для уборки и дезинфекции.

Все товары должны быть новыми, в заводской упаковке. Срок годности у продуктов должен быть не меньше трех месяцев.

Горожан в "Домиках добра" встречают волонтеры. Они помогают подписать открытки с теплыми словами для защитников и детей из новых регионов. Также добровольцы подсказывают, какие товары сейчас нужнее всего.

Неравнодушные горожане

На добрые дела учеников московской школы № 1164 вдохновляет старший вожатый Никита Федоров. Он уже не первый год приносит в "Домики добра" посылки для участников СВО, ребят из новых регионов и питомцев из приютов.

Каждую посылку он готовит заранее. Для него важно показывать помощь не на словах, а на деле. Таким образом, по его мнению, лучше всего мотивировать юных волонтеров и донести мысль, что добро – это не разовая акция, а образ жизни.

"Москва – огромный город, объединяющий жителей, которые не могут оставаться в стороне, когда соотечественникам необходима поддержка и забота. Моя главная задача – донести до молодого поколения, что принять участие в добром деле может каждый желающий в меру своих сил", – рассказал Федоров.

С 2022 года волонтерский отряд школы № 1164 активно помогает одному из московских госпиталей, собирает гуманитарную помощь для жителей Донецкой Народной Республики, а также носки, влажные салфетки, пеленки, чай, кофе и средства личной гигиены для бойцов.

В текущем году школа победила в городском конкурсе среди образовательных организаций Москвы в номинации "Лучшая практика организации волонтерской деятельности в образовательной организации города Москвы".

Кроме того, в учреждении работает первый в России школьный музей СВО "Донбасс. Возвращение" имени А. С. Чуфистова. Там проводят мастер-классы по изготовлению марлевых повязок, а ученики участвуют в акции "Пишу тебе, герой!" – отправляют письма со словами поддержки тем, кто находится на передовой.

В Москве также действуют штабы "Москва помогает", где собирают гуманитарную помощь для жителей новых и приграничных регионов. В 15 пунктах приема принимают продукты, средства личной гигиены, новые сезонные вещи, детские товары, бытовую технику, корм для животных и многое другое. Узнать адрес ближайшего штаба и время его работы можно на сайте.

Ранее сообщалось, что участники программы лояльности "Миллион призов" направили на помощь бойцам уже свыше 152 миллионов рублей. Уточнялось, что средства поступают непрерывно, один балл равен одному рублю. На поступившие деньги для бойцов закупают экипировку и технику.