Минпросвещения РФ рассмотрит предложение о введении устного экзамена по географии в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Минпросвещения не планировало вводить устный экзамен по географии в российских школах, но готово рассмотреть это предложение. Об этом заявил глава ведомства Сергей Кравцов на Форуме учителей географии и студентов профильных вузов.

Он напомнил, что сейчас учащиеся 9-х классов сдают устный экзамен только по русскому языку.

Вместе с тем уже в феврале или марте 2028 года для девятиклассников могут провести первый устный экзамен по истории. Тем не менее Рособрнадзор еще не определил точные сроки.

Экзамен станет обязательным со следующего года и будет проводиться перед основным государственным экзаменом. Он будет служить допуском к ГИА. При этом вводить такую форму проверки знаний для выпускников 11-х классов Рособрнадзор не планирует.

