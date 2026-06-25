Жители ТиНАО отправили более 150 тонн гуманитарной помощи в зону СВО

Фото: пресс-служба префектуры троицкого и новомосковского административных округов города Москвы

С начала 2026 года жители ТиНАО передачи участникам СВО и жителя приграничья более 150 тонн гуманитарных грузов, сообщил портал мэра и правительства Москвы.

Военнослужащим отправили технику, спецснаряжения, средства защиты, письма и детские открытки. Например, из столичного Воронова за 6 месяцев текущего года в зону спецоперации направили 1,5 тысячи маскировочных сетей и больше 100 тонн гумгруза, в том числе инструменты, средства связи, одежду и медицинские препараты.

На портале уточнили, что оказанием поддержки занимаются участники движений "Я – доброволец", "Помощь бойцам района Вороново" и "Творим добро – помощь СВО". Группы добровольцев создают маскировочные сети, нашлемники, камуфляжные костюмы "Леший".

В свою очередь, в Филимонковском организована группа активистов "ПравдаVвере". Как рассказала куратор группы Юлия Буряк, посылки уже доставили в Белгород, Курск, Купянск и Херсон.

Помимо этого, на передовую и в военные госпитали свыше 3,5 тонны гуманитарного груза передали представители совета ветеранов района Внуково. Они на постоянной основе предоставляют продукты питания, средства для оказания первой помощи, одеяла, антидроновые шторы и плащи с защитой от тепловизоров. Кроме того, к праздникам участникам спецоперации передают подарки и письма. Для воспитанников детских домов и соцучреждений ДНР и ЛНР приобретают игрушки, канцелярские принадлежности и сладости.

В свою очередь, активисты из Щербинки взаимодействуют с военными подразделениями, госпиталями и детскими домами. С начала текущего года бойцы получили посылки с медикаментами, перевязочными материалами и постельными принадлежностями. А за последние 3 месяца волонтеры пять раз выезжали и передали в госпитали более 70 кроватей. Воспитанникам Перевальского детского дома-интерната и Стахановского семейного центра привозят игрушки, канцелярию и подарки к праздникам.

Также активисты Троицкого гуманитарного центра регулярно проводят мастер-классы для детей участников СВО, на которых создают поделки и открытки для военнослужащих. Семьи бойцов поздравляют с Новым годом, 8 Марта, Днем семьи, любви и верности, устраивают чаепития и дарят подарки. За полгода волонтеры организовали 100 адресных отправок для военнослужащих, госпиталей, детских домов и жителей новых регионов.

В зону СВО передали квадрокоптер, три спутниковые системы, детектор дронов, видеодиспетчер, три генератора, мобильную электростанцию и стабилизатор напряжения. Группа "Боевая кухня" изготовила 55 тысяч порций домашних заготовок, активисты "Белошвеек" сшили две тысячи спортивных брюк, а команда "Мангора" сплела более 250 маскировочных сетей.

Жители округов также поддерживают участников СВО с помощью проекта "Лето в Москве". В Филимонковском районе на площади возле Дворца культуры "Московский" ежедневно проходят благотворительные акции: представители организации "Боевое братство" проводят мастер-классы по созданию маскировочных сетей и принимают послания для бойцов. С 1 июня горожане принесли более 500 писем и детских рисунков, которые уже отправили в зону СВО.

Кроме того, на площадке у ДК "Московский" открылась выставка "Память. Поддержка. Единство", где Троицкий гуманитарный центр проводит встречи, посвященные волонтерской деятельности, рассказывая о работе центра и способах помощи фронту.

Также добровольческий клуб "Давайте делать добрые дела!" из Северного Тушина направил бойцам специальной военной операции уже свыше 25 тонн грузов. Клуб основала жительница района Елена Рудакова в 2022 году. Она захотела создать производство предметов первой необходимости для военнослужащих.