Логистический комплекс построят в ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Логистический комплекс площадью порядка 105 тысяч квадратных метров построят в ТиНАО в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ). Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, строительством в поселении Михайлово-Ярцевском недалеко от деревни Терехово займется компания "Гранель". Благодаря новому комплексу в ТиНАО появится 5,9 тысячи рабочих мест, завершить работы по объекту планируется в 2027 году, добавил Ефимов.

Заммэра указал, что на данный момент по программе МПТ подписано свыше 70 соглашений с инвесторами, по которым в Москве создадут около 120 тысяч рабочих мест. В свою очередь, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский уточнил, что инвесторы возведут в городе более трех миллионов "квадратов" жилой недвижимости. Совокупно на развитие Москвы и создание мест приложения труда будет привлечено порядка одного триллиона рублей, рассказал он.

Ранее сообщалось, что по программе МПТ в поселении Внуковском построят многофункциональный офисный центр. Со слов председателя московского комитета по ценовой политике в строительстве и госэкспертизе проектов Ивана Щербакова, в состав центра войдут четыре пятиэтажных здания. На первом этаже каждого из них будут магазины, а выше расположатся уже офисы, уточнил он.

По информации Овчинского, площадь объекта составит почти 35 тысяч "квадратов", будет создано пять тысяч рабочих мест.

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