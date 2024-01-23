Путин в третий раз приехал на выставку "Россия" на ВДНХ

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Владимир Путин приехал на ВДНХ для участия во Всероссийском семейном форуме, на котором состоится торжественная церемония открытия Года семьи в РФ, сообщает ТАСС.

Форум проходит на полях выставки "Россия".

До этого президент посещал ее 4 и 17 декабря прошлого года. Глава государства рассказал, что выставку могут продлить после 12 апреля на летний период. Он назвал форум удачным экспериментом, во время которого удалось продемонстрировать, что было сделано в России за последние десятилетия.

Выставка проходит в Москве с 4 ноября 2023 года. В ее мероприятиях задействованы более 1,5 тысячи волонтеров, которые перед открытием прошли специальную подготовку.

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко отметил, что интерес к международной выставке "Россия" на ВДНХ превысил в несколько раз ожидания организаторов. По его словам, все, что представлено на выставке, является предметом гордости.

Фермеры со всей страны покажут свою продукцию на выставке-форуме "Россия"