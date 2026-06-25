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25 июня, 14:50

Происшествия

Двух сестер нашли зарезанными в квартире в Санкт-Петербурге

Фото: MAX/"Питерский Следком"

В квартире в Санкт-Петербурге обнаружили зарезанными двух сестер. Обе – гражданки иностранного государства, сообщили в региональном Следственном комитете.

Тела обнаружили 25 июня в квартире дома на Бухарестской улице. Возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 2 статьи 105 УК ("Убийство двух лиц"). Следствие прорабатывает версию о причастности к преступлению сожителя одной из женщин, его ищут.

"Следователями проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс судебных экспертиз", – говорится в сообщении.

Ранее в селе Углекаменске Приморского края 15-летний подросток задушил свою 16-летнюю возлюбленную во время ссоры, после чего спрятал тело и заявил знакомым, что случайно нашел девушку без сознания у гаражей.

Первоначальный осмотр не выявил внешних признаков насильственной смерти, однако судебно-медицинская экспертиза установила причину – механическая асфиксия. Под давлением доказательств подросток признался и детально воспроизвел механизм убийства на месте. Возбуждено уголовное дело.

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