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Владимир Путин подписал закон о мерах соцподдержки многодетных семей. Документ опубликован на портале правовых актов.

Закон устанавливает, что многодетной является семья, имеющая троих и более детей. Причем такой статус определяется бессрочно. ﻿﻿﻿Меры социальной поддержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме.

Многодетным семьям гарантируется предоставление пособий и выплат, мер поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного образования, а также право на бесплатное посещение музеев, парков и выставок на территории РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не региональным. Он пообещал, что власти РФ подумают над решением этого вопроса.

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