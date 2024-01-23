23 января, 09:57Политика
Путин подписал закон о мерах соцподдержки многодетных семей
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин подписал закон о мерах соцподдержки многодетных семей. Документ опубликован на портале правовых актов.
Закон устанавливает, что многодетной является семья, имеющая троих и более детей. Причем такой статус определяется бессрочно. Меры социальной поддержки будут предоставляться таким семьям до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения по очной форме.
Многодетным семьям гарантируется предоставление пособий и выплат, мер поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение женщинам страховой пенсии по старости, профессиональное обучение многодетных родителей и получение ими дополнительного образования, а также право на бесплатное посещение музеев, парков и выставок на территории РФ.
Ранее Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не региональным. Он пообещал, что власти РФ подумают над решением этого вопроса.
Многодетные семьи получат выплаты от государства до 450 тыс рублей на погашение ипотеки
Читайте также