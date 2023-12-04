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Владимир Путин заявил, что статус многодетной семьи должен быть всероссийским, а не региональным. Об этом он сообщил во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, пишет ТАСС.

Российский президент пообещал, что власти РФ подумают над решением этого вопроса.

Ранее детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец предложила убрать в России ограничения по учету страхового стажа у многодетных матерей. Она уже направила соответствующее письмо первому зампреду думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой.

До этого Путин заявил, что многодетность должна стать новым образом жизни для всех народов Российской Федерации. По его словам, преодолеть демографические вызовы можно только при помощи нравственных ценностей – любви, доверия и прочной нравственной опоры.

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