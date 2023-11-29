В РФ предложили не ограничивать учет страхового стажа для многодетных матерей

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В России хотят убрать ограничения по учету страхового стажа у многодетных матерей. С такой инициативой выступила детский омбудсмен в Татарстане Ирина Волынец. Об этом пишет RT.

Она уже направила соответствующее письмо первому зампреду думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяне Буцкой. В нем уполномоченный по правам ребенка отметила, что сегодняшние нормы предусматривают учет периода ухода за каждым ребенком, которому еще нет полутора лет, но не более шести лет в общей сложности.

Также в законодательстве закреплено, что пенсионные коэффициенты начисляются не более чем за четырех детей, напомнила Волынец.

Детский омбудсмен объяснила, что для матерей, воспитавших более четырех детей и находившихся в отпуске по уходу до 1,5 года с каждым, изначально складываются невыгодные условия, поскольку пенсия уменьшается из-за неучета периодов ухода за детьми после четвертого ребенка.

"Прошу <...> инициировать разработку законопроекта о внесении изменений в федеральный закон "О страховых пенсиях", исключающих ограничение по учету страхового стажа у женщин, родивших и воспитавших пятерых и более детей", – написала она в письме.

Ранее правительство России дополнительно выделило 89,5 миллиарда рублей для выплат единого пособия на детей. Средства пойдут на выплаты пособий в связи с рождением и воспитанием ребенка. Необходимость дополнительного финансирования объяснили ростом числа получателей поддержки.



До этого фракция ЛДПР по главе с Леонидом Слуцким объявила о решении вынести на рассмотрение правительства законопроект, подразумевающий освобождение многодетных семей от транспортного налога. В это же время в СПЧ предложили создать отдельный государственный орган по вопросам поддержки российских семей.



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