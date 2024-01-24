Комплекс по производству пластиковых карт в Зеленограде реконструируют

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Зеленограде реконструируют комплекс по производству пластиковых карт. О согласовании предстоящих работ сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"Сейчас на участке в районе Крюково расположены три промышленных комплекса для производства пластиковых карт. Инвестор планирует расширить комплекс и возвести еще два корпуса общей площадью 7 тысяч квадратных метров", – уточнила она.

Перед проведением работ в правила землепользования и застройки внесли изменения. Участок располагается на улице Заводской.

Княжевская добавила, что город наблюдает рост интереса инвесторов к реализации проектов производства. Более того, строительство таких объектов экономически обоснованно.

Ранее стало известно, что в ТиНАО построят завод по выпуску технологичного оборудования. Новый промобъект позволит, в частности, увеличить объемы производства специальных машин, необходимых в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве. После открытия предприятия там появятся 30 новых рабочих мест.

