Новый завод по выпуску технологического оборудования построят в ТиНАО Москвы

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Инвестор заключил договор аренды участка для постройки завода по выпуску технологического оборудования в поселении Вороновском в ТиНАО. Об этом заявил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"По итогам реализации масштабного инвестпроекта в ТиНАО будет создано более 30 рабочих мест", – подчеркнул он.

По словам заммэра, соглашение было заключено с машиностроительным заводом "Поток". Здесь планируется выпускать многокомпонентное технологическое оборудование.

Подчеркивается, что участок, взятый в аренду по льготной ставке 1 рубль, расположен возле деревни Рыжово. Его площадь составляет 1,45 гектара земли. По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, договор был заключен на 5 лет.

"За это время он должен построить и ввести в эксплуатацию здание завода общей площадью около 12 тысяч метров", – указал он.

Как уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский, участок граничит с уже действующим заводом. Кроме того, фирма продолжает работать над вводом импортозамещения. По его словам, часть оборудования фабрики уже на 90% состоит из российских деталей.



"Новый промобъект позволит увеличить объемы производства специальных машин, необходимых в сельском и жилищно-коммунальном хозяйстве, промышленном производстве, строительной и горнодобывающей отраслях, а также для проведения восстановительных и спасательных работ", – сказал он.

Ранее Ефимов уточнил, что инвестор в рамках реализации масштабного инвестиционного проекта построит производственный комплекс по изготовлению сборных железобетонных конструкций в поселении Щаповском в ТиНАО.

Землю передали без проведения торгов. Общая площадь территории составляет 32 тысячи квадратных метров, здесь смогут работать свыше 340 человек. Планируется наладить выпуск деталей, которые используются при строительстве несущих стен зданий, лестничных площадок и проемов, фасадов и балконов.

До этого Сергей Собянин напомнил, что столичные власти продолжают реализовывать программу реновации в ТиНАО и активно развивать социальную инфраструктуру. В частности, уже построены детсады на Скандинавском бульваре и Фитаревской улице в Коммунарке.

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