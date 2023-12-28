Власти Москвы заключили 194 тысячи сделок с предприятиями на портале поставщиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Власти Москвы заключили 194 тысячи сделок с с малыми и средними предприятиями на портале поставщиков. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, в 2023 году количество сделок на портале увеличилось на 4% по сравнению с 2022 годом. Общая стоимость 194 тысячи контрактов составляет около 36,6 миллиарда рублей. Аналогичный показатель прошлого года равнялся 35,5 миллиарда рублей.

"Именно у них Москва закупает примерно 84% товаров, работ и услуг на ресурсе. Это строительные, медицинские и хозтовары, канцелярские изделия, бытовая техника и средства связи, услуги техобслуживания и ремонта и так далее", – рассказал Ефимов.

Уточняется, что столичный малый и средний бизнес за год поставил продукции на сумму в 23,8 миллиарда рублей. Общее число сделок составило 127 тысяч, подчеркнул заммэра. Также он указал поставщиков из Московской области – это 35,3 тысячи контрактов на 6,6 миллиарда рублей. Следом в перечне идут бизнесмены из Санкт-Петербурга, заключившие 3,3 тысячи контрактов. Также в лидерах Калужская и Тамбовская области.

"Представители малого и среднего бизнеса составляют более 90% пользователей портала поставщиков", – рассказал руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Он сказал, что 166 тысяч контрактов приходятся на микропредприятия, 24 тысячи – на малый бизнес, а число соглашений со средними предприятиями достигло около 3 тысяч.

Как уточнил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Роман Урнышев, в настоящее время на портале работают заказчики из 40 регионов России и свыше 325 тысяч поставщиков со всей РФ. Также он рассказал про бот автоматических ставок, который позволяет поставщикам принимать участие сразу в нескольких торгах.

"Перед началом мини-аукциона предприниматели устанавливают минимальную сумму, до которой готовы снизить стоимость контракта на поставку продукции, а после бот самостоятельно делает поступательные ставки до указанной цены", – уточнил он.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что Москва успешно экспортирует промышленные товары более чем в 145 стран. По словам мэра, в 2023 году столица упрочила свои лидерские позиции по объему несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в другие страны. Доля ННЭ города по итогам трех кварталов этого года – примерно 17%.

Он отметил, что почти четверть ННЭ Москвы – продукция машиностроения. Подобные товары поставляют в Китай, Индию, Белоруссию, Турцию, Узбекистан, Казахстан, Алжир и Египет.

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