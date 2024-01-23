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23 января, 18:15

Культура

"Звезды советского экрана": Анна Самохина

"Звезды советского экрана": Анна Самохина

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Загадочная улыбка, блеск огромных глаз, откровенное декольте и невероятно длинные ноги. Такой предстала актриса Анна Самохина на обложке журнала "Советский экран" в ноябре 1988 года. А вот ее героиню Риту из криминальной драмы "Воры в законе" зрители увидели совсем другой – нежной и беззащитной.

Почему Анне Самохиной в театре не давали роли красавиц? Кто из партнеров актрисы по фильму "Узник замка Иф" украл ее сердце? Какому трюку Анну Самохину научил ее партнер Зиновий Гердт? Чем Самохина возмутила зрителей после выхода картины "Царская охота"?

Об этом – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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