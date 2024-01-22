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22 января, 18:00

Культура

"Звезды советского экрана": Борис Плотников

"Звезды советского экрана": Борис Плотников

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Ноябрь 1978 года. Приближаются новогодние праздники, и советские граждане к ним готовятся, пытаясь найти дефицитные товары. Ноябрь – единственный месяц, когда кинотеатры страны пустеют, но свежий выпуск журнала "Советский экран" подогревает интерес публики к кино.

В рубрике "Актеры и роли" – фото молодого Бориса Плотникова. Лицо, казалось бы, новое, но вот уже год, как о Плотникове говорят все – после того, как в прокат вышел фильм "Восхождение". Картина с триумфом прошла на престижном Берлинском кинофестивале, где получила четыре премии, включая главную.

Фильм "Восхождение" стал кинодебютом Бориса Плотникова. Его Сотников совершенно потряс и советского зрителя, и европейскую публику.

Как молодого актера Бориса Плотникова "забраковали" на Свердловской киностудии? Какой нелепый вопрос стал его пропуском в большое кино? Как он получил роль мечты – князя Мышкина? И каким образом Евгений Евстигнеев поднимал самооценку Плотникова на съемках "Собачьего сердца"?

Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

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Программа: Звезды советского экрана
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